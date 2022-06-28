Старый Чугунный мост в Кузнецке может превратиться в пешеходный

28.06.2022 | 15:32

В Кузнецке рассматривают возможность сделать старый Чугунный мост полностью пешеходным. Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 27 июня.

Сооружение расположено рядом с новым мостом на Стекловской улице. Оно было законсервировано около 20 лет назад и сейчас находится в аварийном состоянии, небезопасно для горожан. Однако они до сих пор пользуются им.

Мэр Сергей Златогорский предложил отремонтировать мост.

«Чтобы его снести, нам никто 90 миллионов не даст и своих нет. Отремонтировать его как автомобильный мост мы не отремонтируем, он нам не нужен в таком качестве. А если дошаманатить ту документацию, которая есть, в качестве пешеходного моста, это будет не так дорого», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Он поручил сотрудникам заняться этим вопросом и попробовать войти в федеральную программу, чтобы в 2024 году обновить сооружение за счет государственного бюджета.