В Заречном закрыли инфекционное отделение, больных перевели в Пензу

25.04.2022 | 10:18

В Заречном закрыли на ремонт инфекционный корпус МСЧ-59. На модернизацию, необходимую для усиления борьбы против COVID-19, выделили около 19 млн руб.

Работы в здании отделения начали несколько месяцев назад. Специалисты отремонтировали фасад, кровлю, сантехнику, поменяли узлы водо- и теплоснабжения. В марте пациентов стало меньше, всех переместили на первый этаж, а на втором проводится косметический ремонт.

По словам начальника МСЧ-59 Андрея Капустина, сейчас рабочие приступают к покраске стен, потолков и ремонту пола там, где это требуется.

Жителей города, у которых будет диагностирован COVID, направят в Пензу, в областной клинический центр специализированных видов помощи. Сейчас там лечится четверо зареченцев.

«Случаи госпитализации единичные. Пока предпосылок для новой волны коронавируса нет. Но если вдруг она пойдет, будем в первую очередь ориентироваться на Пензу и в последнюю - закрывать перинатальный центр», - пояснил Капустин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

По заключенным контрактам срок сдачи корпуса - 1 октября 2022 года. Однако внутренние работы надеются завершить в ближайшие два месяца. Остальные доделают после того, как отделение вновь откроется для пациентов.