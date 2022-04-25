Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном закрыли инфекционное отделение, больных перевели в Пензу

Печать
Telegram

В Заречном закрыли на ремонт инфекционный корпус МСЧ-59. На модернизацию, необходимую для усиления борьбы против COVID-19, выделили около 19 млн руб.

Работы в здании отделения начали несколько месяцев назад. Специалисты отремонтировали фасад, кровлю, сантехнику, поменяли узлы водо- и теплоснабжения. В марте пациентов стало меньше, всех переместили на первый этаж, а на втором проводится косметический ремонт.

По словам начальника МСЧ-59 Андрея Капустина, сейчас рабочие приступают к покраске стен, потолков и ремонту пола там, где это требуется.

Жителей города, у которых будет диагностирован COVID, направят в Пензу, в областной клинический центр специализированных видов помощи. Сейчас там лечится четверо зареченцев.

«Случаи госпитализации единичные. Пока предпосылок для новой волны коронавируса нет. Но если вдруг она пойдет, будем в первую очередь ориентироваться на Пензу и в последнюю - закрывать перинатальный центр», - пояснил Капустин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

По заключенным контрактам срок сдачи корпуса - 1 октября 2022 года. Однако внутренние работы надеются завершить в ближайшие два месяца. Остальные доделают после того, как отделение вновь откроется для пациентов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

зачем зареченская зараза в Пензе?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте