Пензенские иудеи начали праздновать Песах

Иудейский мир отмечает Песах - один из главных религиозных праздников. Связан он со значимым для народа событием - исходом из Египта.
«Символизирует избавление человека от рабства - физического и морального», - рассказал председатель Пензенской еврейской общины Борис Лейкин.
Несколько дней женщины пензенской еврейской общины готовились к этому событию, приготовили фаршированную рыбу, всевозможные салаты из овощей и фруктов. Коржи торта «Наполеон» сделаны из пресной мацы (обычная мука запрещена), а крем - на основе крахмала и какао.
В праздник за столами собираются десятки человек. Иудеи во всем мире во время трапезы по обычаю обмакивают пищу в соленую воду - символ слез порабощенного в древности еврейского народа.
«Я буду рассказывать приглашенным на седер о событиях из истории еврейского народа, еврейской философии», - пояснил студент Еврейского университета Лев Попов.
Песах - праздник не однодневный. Еврейскую пасху будут отмечать до позднего вечера 23 апреля.
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Эту песах Иваны без Рода и племени будут праздновать, во славу чужеродного Бога, на следующей неделе.