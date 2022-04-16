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Общество

Пензенские иудеи начали праздновать Песах

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Иудейский мир отмечает Песах - один из главных религиозных праздников. Связан он со значимым для народа событием - исходом из Египта.

«Символизирует избавление человека от рабства - физического и морального», - рассказал председатель Пензенской еврейской общины Борис Лейкин.

Несколько дней женщины пензенской еврейской общины готовились к этому событию, приготовили фаршированную рыбу, всевозможные салаты из овощей и фруктов. Коржи торта «Наполеон» сделаны из пресной мацы (обычная мука запрещена), а крем - на основе крахмала и какао.

В праздник за столами собираются десятки человек. Иудеи во всем мире во время трапезы по обычаю обмакивают пищу в соленую воду - символ слез порабощенного в древности еврейского народа.

«Я буду рассказывать приглашенным на седер о событиях из истории еврейского народа, еврейской философии», - пояснил студент Еврейского университета Лев Попов.

Песах - праздник не однодневный. Еврейскую пасху будут отмечать до позднего вечера 23 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Эту песах Иваны без Рода и племени будут праздновать, во славу чужеродного Бога, на следующей неделе.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2022 18:44|

Эту песах Иваны без Рода и племени будут праздновать, во славу чужеродного Бога, на следующей неделе.

Совершенно верно.

Гость||

Хаг самэах,братья!

Гость||

Ахххааа

Гость||

А у евреев есть бог?

Гость||

То то погода испортилась.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2022 18:58|

То то погода испортилась.

Тоже заметили.И сразу поняли в чём причина.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2022 18:57|

А у евреев есть бог?

"Рогатый"

Имя: Гость
Комментарий:

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