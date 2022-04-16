Пензенские иудеи начали праздновать Песах

16.04.2022 | 17:30

Иудейский мир отмечает Песах - один из главных религиозных праздников. Связан он со значимым для народа событием - исходом из Египта.

«Символизирует избавление человека от рабства - физического и морального», - рассказал председатель Пензенской еврейской общины Борис Лейкин.

Несколько дней женщины пензенской еврейской общины готовились к этому событию, приготовили фаршированную рыбу, всевозможные салаты из овощей и фруктов. Коржи торта «Наполеон» сделаны из пресной мацы (обычная мука запрещена), а крем - на основе крахмала и какао.

В праздник за столами собираются десятки человек. Иудеи во всем мире во время трапезы по обычаю обмакивают пищу в соленую воду - символ слез порабощенного в древности еврейского народа.

«Я буду рассказывать приглашенным на седер о событиях из истории еврейского народа, еврейской философии», - пояснил студент Еврейского университета Лев Попов.

Песах - праздник не однодневный. Еврейскую пасху будут отмечать до позднего вечера 23 апреля.