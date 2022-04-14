Во время празднования Дня Победы в Пензе изменится схема движения

14.04.2022 | 10:25

В период праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе вводятся временные схемы организации дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Временное ограничение стоянки транспортных средств предусмотрено с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая:

- на улице Коммунистической на участке от Дзержинского до Карпинского (по четной и нечетной сторонам);

- на улице Карпинского на участке от 8 Марта до проспекта Победы (по четной и нечетной сторонам);

- на проспекте Победы от Беляева до Пионерской (по четной и нечетной сторонам);

- на улице Славы от Кирова до Урицкого (по четной и нечетной сторонам).

Также с 8:00 7 мая до 22:00 10 мая ограничивается стоянка по четной стороне улицы Пушкина от Московской до Володарского.

На время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:00 до 15:30 9 мая прекращается движение:

- по улице Карпинского от Монумента воинской и трудовой славы до кругового кольца пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- по улице Коммунистической от Карпинского до Дзержинского;

- по улице Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- по проспекту Победы от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева;

- по улице Ленина от Монумента воинской и трудовой славы до Гагаринского путепровода;

- по улице Пионерской от Коммунистической до Луначарского.

На время проведения фейерверка будет прекращено движение транспорта:

- с 8:00 7 мая до 22:00 10 мая по четной стороне улицы Пушкина от Московской до Володарского;

- 9 мая с 8:00 до 23:00 по обеим сторонам улицы Славы;

- 9 мая с 15:00 до 23:00 по улице Урицкого от Максима Горького до Бакунина;

- 9 мая с 20:00 до 23:00 по улице Кирова от Максима Горького до Бакунина (кроме транспорта общего пользования до 21:00); по улице Злобина от Свердлова до Бакунина.