В Заречном шествие «Бессмертного полка» пройдет в обычном формате

11.04.2022 | 11:47

В Заречном планируют массовые мероприятия 9 Мая. О праздновании в своем Telegram-канале заявил глава закрытого города Олег Климанов.

Он сообщил, что в этом году состоится и шествие «Бессмертного полка».

В 2020-м и 2021-м в День Победы коронавирусные ограничения не позволили проводить массовые мероприятия. Акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате.

В минувшем году 9 Мая в различных точках Заречного организовали тематические площадки, в центральном парке выступили детские коллективы, работал музей под открытым небом, творческая мастерская.

К полномасшабному празднику готовятся и в областном центре. Пензенцам пообещали парад, есть вероятность, что будет и салют на набережной Суры.