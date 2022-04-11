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Общество

В Заречном шествие «Бессмертного полка» пройдет в обычном формате

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В Заречном планируют массовые мероприятия 9 Мая. О праздновании в своем Telegram-канале заявил глава закрытого города Олег Климанов.

Он сообщил, что в этом году состоится и шествие «Бессмертного полка».

В 2020-м и 2021-м в День Победы коронавирусные ограничения не позволили проводить массовые мероприятия. Акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате.

В минувшем году 9 Мая в различных точках Заречного организовали тематические площадки, в центральном парке выступили детские коллективы, работал музей под открытым небом, творческая мастерская.

К полномасшабному празднику готовятся и в областном центре. Пензенцам пообещали парад, есть вероятность, что будет и салют на набережной Суры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

попы будут?

Гость||

смысл этого хоровода?

Гость||

Поздравляю, теперь понесёте портреты молодых пацанов. Слов нет..

Гость||

С этого года игнор.

Гость||

Гость писал(a):

теперь понесёте портреты молодых пацанов
не представляешь насколько пофиг,кого нести.

Гость||

в пензе только эту зомбацию не нужно

Гость||

Почему то стыдно перед ветеранами

Гость||

Гость писал(а):

Поздравляю, теперь понесёте портреты молодых пацанов. Слов нет..

Массовое безумие.

Гость||

Поздравляю модератора, ты сорвал все овации, клоуны продажные.

Гость||

А глава со свитой и рабами муниципалами пойдет?А потом сразу на праздники двора?

Имя: Гость
Комментарий:

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