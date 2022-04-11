В Пензе День Победы хотят провести полномасштабно и с салютом

11.04.2022 | 11:35

В понедельник, 11 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили предварительные планы празднования Дня Победы. Если уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжит снижаться, это позволит организовать массовые торжества.

«Согласовывается с артинститутом проведение парада у Памятника Победы. Находится на согласовании большой концерт в киноконцертном зале «Пенза». Определяются площадки, на которых будут идти праздничные программы.

Совместно с общественностью готовим акцию «Бессмертный полк». Вечером с высокой долей вероятности на центральной набережной города Пензы будет салют. День Победы готовим в полномасштабном, привычном формате», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи во всех образовательных организациях, проводить тематические уроки, выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тружениками тыла.

Кроме того, к маю во всех муниципальных образованиях необходимо привести в порядок общественные пространства, памятники и воинские захоронения.

В 2021 году из-за ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, День Победы отмечался по-особому: многие акции, в том числе «Бессмертный полк», переводились в формат онлайн, очные же проходили с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

Проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны из-за сложной эпидемической ситуации два года подряд дарили концерты под окнами, их поздравляли на дому.