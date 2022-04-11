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Общество

В Пензе День Победы хотят провести полномасштабно и с салютом

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В понедельник, 11 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили предварительные планы празднования Дня Победы. Если уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжит снижаться, это позволит организовать массовые торжества.

«Согласовывается с артинститутом проведение парада у Памятника Победы. Находится на согласовании большой концерт в киноконцертном зале «Пенза». Определяются площадки, на которых будут идти праздничные программы.

Совместно с общественностью готовим акцию «Бессмертный полк». Вечером с высокой долей вероятности на центральной набережной города Пензы будет салют. День Победы готовим в полномасштабном, привычном формате», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Он поручил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи во всех образовательных организациях, проводить тематические уроки, выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тружениками тыла.

Кроме того, к маю во всех муниципальных образованиях необходимо привести в порядок общественные пространства, памятники и воинские захоронения.

В 2021 году из-за ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, День Победы отмечался по-особому: многие акции, в том числе «Бессмертный полк», переводились в формат онлайн, очные же проходили с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

Проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны из-за сложной эпидемической ситуации два года подряд дарили концерты под окнами, их поздравляли на дому.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Страшно представить 9 мая 2022 года с Z и V.

Гость||

А на патриотическом воспитании будут рассказывать про патриота Ивана Белозерцева?

Гость||

Чтобы настоящие, а не ряженые ветераны ВОВ сказали бы про Z и V ?

Гость||

это день победы над здравым смыслом?

Гость||

Кровь из глаз ..

Гость||

И вновь бессмысленный полк.

Гость||

Скажите кто нибудь, почему всё небо исчерчено следами от самолётов и ракет?

Гость||

Просто стыдно...

Гость||

12:02

\\\\\

Так нет уже настоящих! Вот в чём главный вопрос.

Даже, если кому и было в 1945 18 лет, то сеголня им по 95. И кто дожил?

Опять старухи и старики по 60-70 лет напялят камуфляж и полезут в очередь за дармовой гречкой.

Гость||

Основной парад пройдет по Крещатику.

Гость||

Пьянь в комментариях опять...

Гость||

Маски отменят?

Гость||

Теперь фашизм в россии

Гость||

Фашизм в твоей пустой голове вперемешку с ханжеством

Гость||

Соловьиный помет тоже говорил про парад в Киеве, а теперь чёт заткнулся.

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Имя: Гость
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