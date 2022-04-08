Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|14:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За сутки более 1 000 жителей региона сочли выздоровевшими после ковида

Печать
Telegram

В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще 228 инфицированных коронавирусом жителей региона. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

Менее половины зараженных (79) - жители Пензы. Среди остальных муниципальных образований на первом месте - Кузнецкий район (29), на втором - Пензенский (23), на третьем - Никольский (14).

Чуть отстает Каменский район (13), затем идут Сердобский (12), Бессоновский (9) районы, город Заречный (8), Башмаковский район (7), Белинский (7), Колышлейский (5), Бековский (4), Малосердобинский (3), Неверкинский (3), Камешкирский (2), Лунинский (2), Сосновоборский (2), Шемышейский (2), Городищенский (1), Иссинский (1), Нижнеломовский (1) и Тамалинский (1) районы.

За сутки госпитализация потребовалась 41 жителю региона с коронавирусом.

«7 апреля выздоровевших - 1 070 человек. итого выздоровевших - 172 766. Умерших - 9 (5 645). Случаев подтвержденного COVID - 181 270», - уточнили в оперштабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Миленько, сочли выздоровевими... Это как?

Гость||

Как понять сочли, очередной развод

Гость||

Гость писал(a):

Миленько, сочли выздоровевими... Это как?
Это значит закрыли случай стационарного или амбулаторно-поликлинического лечения т.е. выписали.

Гость писал(a):

Как понять сочли, очередной развод
Развод у тебя вместо мозга.

Гость||

Сочли?

Гость||

Ну что же Какменский район отстает?

Мало заболевают.

Догнать и перегнать другие районы - вот главная задача дня!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте