За сутки более 1 000 жителей региона сочли выздоровевшими после ковида

08.04.2022 | 13:32

В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще 228 инфицированных коронавирусом жителей региона. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

Менее половины зараженных (79) - жители Пензы. Среди остальных муниципальных образований на первом месте - Кузнецкий район (29), на втором - Пензенский (23), на третьем - Никольский (14).

Чуть отстает Каменский район (13), затем идут Сердобский (12), Бессоновский (9) районы, город Заречный (8), Башмаковский район (7), Белинский (7), Колышлейский (5), Бековский (4), Малосердобинский (3), Неверкинский (3), Камешкирский (2), Лунинский (2), Сосновоборский (2), Шемышейский (2), Городищенский (1), Иссинский (1), Нижнеломовский (1) и Тамалинский (1) районы.

За сутки госпитализация потребовалась 41 жителю региона с коронавирусом.

«7 апреля выздоровевших - 1 070 человек. итого выздоровевших - 172 766. Умерших - 9 (5 645). Случаев подтвержденного COVID - 181 270», - уточнили в оперштабе.