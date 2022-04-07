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Общество

В праздник Благовещения пензенцы выпустили птиц в небо

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В солнечное утро птичий гомон раздавался у многих храмов. Щеглы, чижи и даже снегири ждали в клетках своего часа, чтобы расправить крылья. К Благовещению, одному из 12 великих православных праздников, птицелов со стажем Борис Евсеев поймал около сотни пернатых.

«Старенький стал - дома стал ловить, на балконе», - рассказал Борис Евсеев.

Некоторые пензенцы брали крылатую радость на всю семью прямо в клетках. Трогательный обычай выпускать пернатых глубоко укоренился в сознании верующих.

«Благовещение - лучший праздник!» - отметила горожанка.

Праздничную литургию в Спасском кафедральном соборе возглавлял митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Прихожане в этот день вспоминают евангельскую историю о том, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что она станет матерью Спасителя всего мира.

«Хотел бы от всего сердца поздравить, пожелать всем милости Божией, заступничества и покрова Царицы Небесной - пусть она всех нас хранит во все дни нашей с вами жизни. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры», - произнес митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

К окончанию службы у храма уже стояла клетка с белыми голубями, готовыми взлететь ввысь. На Руси их считали олицетворением мира и добра.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Благовещению, одному из 12 великих православных праздников, птицелов со стажем Борис Евсеев поймал около сотни пернатых.
Да это просто жесть! У птичек-стресс, они сердечники, а людям, как бы , праздник… я плачу и в печали, зачем этот фарс??

Гость||

А я вздрогнула.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторые пензенцы брали крылатую радость на всю семью прямо в клетках. Трогательный обычай выпускать пернатых глубоко укоренился в сознании верующих.
Это благодеяние, как бы, платное? Т.е.птичек пернатых мучат за мзду? Этот бедный старичок не бескорыстно травмирует живых тварей? Дааа, поистине трогательный обычай, ага-нагнуть не за что, ни про что, а потом отпустить! По Достоевскому, ага, когда ему Казнь отменили, очень милосердно…

Гость||

Народ готовят к подобным акциям

Гость||

К этим птицеловам надо применить закон о жестоком обращении с животными! В данном случае с птицами! Доказано, что отпущенные лесные птички в городе гибнут!!!!! Что это за варварство???? Это преступники, а их тут восхваляют!!! Ау, прокуратура! Бориса Евсеева - к ответу! Пензенские зоозащитники, вы где???

Гость||

Петухов ещё не пускают

Гость||

Одна театральщина и показуха, все не настоящее

Гость||

19:21-Прямо мысли читаешь, мил человек! В угоду сбора денег, твари божьи подвергнуты жестокости! Это не допустимо! Попы за поправки агитировали, там и про животных было, а самиигнорят, греховодники!

Гость||

Рпц издевается над птицами.

Где зоозащитники?

Гость||

Этот «трогательный» обычай-просто средневековье дикое! Ужас ужасный! По шот животин таранят? Мало жертвуют? Мерсы подорожали?

Гость||

Дикость очередная! Не зря коммунисты боролись с этим мракобесием!

Гость||

Еще и детей приучают к тому, что им на потеху родители покупают птичку, а дитятко эту птичку отпускает. А вот дитятко не знает, что эти птички начинают метаться от страха и гибнут!!! В других городах зоозащитники таких ловцов самих отлавливают, отбирают у них клетки с птицами и отвозят птиц в лес, а потом там отпускают. В других городах церковь сама призывает не наносить ущерб природе, не ловить и тем более не продавать птиц! А у нас???? Это что за бездушие и жестокость? ЧЕМУ РАДУЮТСЯ??? ГИБЕЛИ ПТИЦ? Ну, просто слов нет! Средневековое варварство!!! Позор!!! И этот птицелов со стажем наловил щеглов - они что, к нему на кормушку прилетают? Никому нет дела... А надо бы полиции пресечь этот незаконные и бесчеловечный бизнес, оштрафовать по самое не хочу, чтобы неповадно было губить лесных птиц! И на родителей составить протокол, т.к. они покупкой птиц поощряют жестокое обращение с животными. Учат детей не доброте, а безответственному отношению к живым существам! И это современное экологическое просвещение школьников? Пример добра и милосердия???!!!

Гость||

Гость писал(а):

penzainform.ru писал(a):

Благовещению, одному из 12 великих

православных праздников, птицелов со стажем Борис Евсеев поймал около сотни пернатых.

Да это просто жесть! У птичек-стресс, они сердечники, а

людям, как бы , праздник… я плачу и в печали, зачем этот фарс??

Это спецоперация.

Гость||

Бедные птицы...Гибнут в угоду алчности таких вот птицеловов...Хоть бы постеснялись здесь писать про него! В других случаях, городах или странах его бы уже призвали к ответу перед законом, наказали, а здесь восхваляют...Больше сотни птиц пережили стресс, заперты в клетках, многие потом погибнут, т.к. не приспособлены жить в городе...Что же это такое??? Посмотрите в интернете, есть ролики, что происходит с птицами, когда их выпускают на Благовещение...Ужас!!!

Гость||

"В солнечное утро птичий гомон раздавался у многих храмов. Щеглы, чижи и даже снегири ждали в клетках своего часа, чтобы расправить крылья. К Благовещению, одному из 12 великих православных праздников, птицелов со стажем Борис Евсеев поймал около сотни пернатых". Это высокохудожественное описание как раз повод, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на данного "предпринимателя". Мало того, что он губит этих птиц, так еще и деньги за это получает. И бессовестно врет, что щеглы, чижи и снегири прилетают к нему на кормушку! Бессовестное вранье и преступление!А сколько их умерло в клетках, пока они ждали этого назабываемого часа - "расправить крылья"??? Как вы думаете, Богу бы это понравилось? Птицелов Евсеев, тебе когда-нибудь придется предстать перед ним и ответить по всей строгости божьего наказания...

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Имя: Гость
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