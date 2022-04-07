В праздник Благовещения пензенцы выпустили птиц в небо

В солнечное утро птичий гомон раздавался у многих храмов. Щеглы, чижи и даже снегири ждали в клетках своего часа, чтобы расправить крылья. К Благовещению, одному из 12 великих православных праздников, птицелов со стажем Борис Евсеев поймал около сотни пернатых.
«Старенький стал - дома стал ловить, на балконе», - рассказал Борис Евсеев.
Некоторые пензенцы брали крылатую радость на всю семью прямо в клетках. Трогательный обычай выпускать пернатых глубоко укоренился в сознании верующих.
«Благовещение - лучший праздник!» - отметила горожанка.
Праздничную литургию в Спасском кафедральном соборе возглавлял митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Прихожане в этот день вспоминают евангельскую историю о том, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что она станет матерью Спасителя всего мира.
«Хотел бы от всего сердца поздравить, пожелать всем милости Божией, заступничества и покрова Царицы Небесной - пусть она всех нас хранит во все дни нашей с вами жизни. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры», - произнес митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
К окончанию службы у храма уже стояла клетка с белыми голубями, готовыми взлететь ввысь. На Руси их считали олицетворением мира и добра.
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penzainform.ru писал(a):Да это просто жесть! У птичек-стресс, они сердечники, а людям, как бы , праздник… я плачу и в печали, зачем этот фарс??