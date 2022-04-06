В Пензе подтвердилось 120 новых случаев коронавируса

06.04.2022 | 13:38

В Пензенской области за минувшие сутки подтвердился еще 241 случай заражения коронавирусом.

Половина из них (120) - в Пензе, 6 - в Заречном, еще 115 выявлено в районах региона: по 13 - в Городищенском, Колышлейском и Никольском, 11 - в Башмаковском, 10 - в Мокшанском, по 8 - в Каменском и Пензенском, 7 - в Нижнеломовском, по 5 - в Тамалинском и Шемышейском, по 4 - в Спасском, Бековском и Пачелмском, 3 - в Малосердобинском, по 2 - в Бессоновском и Иссинском.

Меньше всего инфицированных зафиксировали в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах - по 1.

За сутки госпитализация потребовалась 39 жителям региона с коронавирусом.

5 апреля выздоровевшими признали 721 человека (всего - 170 932), региональный штаб сообщил о смерти еще 8 пациентов (общее число - 5 630). За все время подтвердилось 180 809 случаев ковида.