В Пензенской области от коронавируса умерли еще 6 человек

05.04.2022 | 13:34

В Пензенской области за сутки выявили 261 новый случай коронавируса. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

Среди зараженных 71 житель Пензы, 7 - Заречного, оставшиеся 183 - районов региона: 33 - Кузнецкого, 31 - Никольского, 26 - Каменского, 20 - Сердобского, 14 - Спасского, 10 - Пензенского, 9 - Бессоновского, по 8 - Колышлейского и Шемышейского, 6 - Малосердобинского, 5 - Лопатинского, 4 - Городищенского, по 2 - Камешкирского и Неверкинского, по 1 - Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Нижнеломовского и Пачелмского.

За сутки госпитализация потребовалась 43 жителям региона с коронавирусом.

Также оперштаб проинформировал о смерти от опасной инфекции еще 6 человек и о выздоровлении 784.

С начала пандемии в целом подтвердилось 180 568 случаев COVID-19, 170 211 пациентов выздоровели, 5 622 человека скончались.