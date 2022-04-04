Смены в детских лагерях стартуют с первых чисел июня

04.04.2022 | 19:16

Видимо, даже погода против лета. Постановка детей в электронную очередь на сайте лето58.ру должна была начаться 4 апреля в 9:00. Чуть раньше этого времени в городской спорткомитет пришла Татьяна Николаевна. Пензячка не стала надеяться на свои силы и мобильный интернет, попросила помощи у специалистов. Но и им не сразу удалось войти в систему.

Желающих отправить детей в загородные лагеря по путевкам за частичную родительскую плату чуть больше, чем в прошлые годы. Все в назначенное время с разных устройств пытаются нажать заветную кнопку «записаться в очередь». Эмоции зашкаливают.

«4 мая мы начнем эти путевки выдавать в районных администрациях по тем талонам, которые люди получили с сайта лето58.ру. Они придут и выберут ту путевку, куда они планируют поехать», - пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

«Зарегистрировались, номер 350. Поедем летом отдыхать. Спасибо огромное сотрудникам. Мы хотим в «Строитель», попадем», - рассказала жительница г. Пензы Татьяна Николаевна.

Стоимость путевки за частичную родительскую плату составит 4 884 рубля. Как и в прошлом году, можно будет получить кешбэк. А пока главное - попасть в список претендентов на загородный отдых.

«Смена - 21 день, по родительскому дню сейчас ничего сказать не могу, потому что те ограничения, которые были, они действуют. Возможно, будет смягчение в связи с улучшением нашей эпидемобстановки, но я думаю, что решение по этому будет приниматься уже ближе к лагерям», - сообщил Владислав Чесноков.

Стартовые заезды в загородные места отдыха запланированы на первые числа июня.