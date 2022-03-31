Пензячка не захотела долго ждать компенсации за потоп в квартире

31.03.2022 | 11:47

В Пензе пенсионерка решила оспорить решение Ленинского районного суда об отсрочке возмещения ущерба из-за залитой квартиры.

Потоп случился по вине соседки женщины, живущей в квартире этажом выше. Стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы составили 70 000 рублей.

В октябре 2021 года районный суд постановил, что виновница должна выплатить соседке снизу эту сумму до декабря. Но ответчица подала заявление с просьбой об отсрочке до 1 января 2023-го, поскольку она многодетная мать, ее муж - пенсионер и доход семьи не превышает прожиточного минимума.

Служители Фемиды пошли горожанке навстречу и вынесли определение о предоставлении отсрочки до 1 июля 2022 года.

«С таким решением не согласилась истица. В своей жалобе она указала, что ей 74 года, она страдает различными заболеваниями, живет одна и лишена возможности сделать ремонт за свой счет», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пенсионерка также добавила, что из-за потопа вышла из строя электропроводка, на стенах и потолке появились плесень и грибок, поэтому большей частью квартиры стало невозможно пользоваться.

Кроме того, постоянно растет стоимость стройматериалов, следовательно ремонт дорожает, так что расходы на него превысят первоначальную сумму ущерба.

Апелляционная инстанция областного суда выслушала мнения сторон и в итоге удовлетворила жалобу пенсионерки. Предоставленную отсрочку отменили, поскольку виновница потопа «не представила бесспорных доказательств своего трудного материального положения (наличие несовершеннолетних детей таким бесспорным доказательством не является)».

Служители Фемиды пришли к выводу, что предоставление отсрочки нарушает права пожилой потерпевшей, ведь по вине соседки она вынуждена жить в плохих условиях и лишена возможности сделать ремонт.