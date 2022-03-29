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Общество

Живая вода «Ключ здоровья» стала доступна жителям Кузнецка

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В Кузнецке начала работу сеть киосков живой артезианской воды «Ключ здоровья». Всего в городе будет 9 пунктов, где жители смогут купить недорогой и полезный продукт.

«Стоимость разливной воды значительно ниже, чем бутилированной: 4 рубля за один литр. «Ключ здоровья» сэкономит семейный бюджет и поможет укрепить защитные силы организма», - отметил генеральный директор сети Евгений Доронин.

Источник артезианской воды «Ключ здоровья» находится в селе Большая Валяевка Пензенского района, в экологически чистом природном уголке. Ее поднимают с глубины 180 метров. Фактически это гарантия отсутствия загрязнений, которые могут попасть в продукт из поверхностных слоев почвы.

Толщина пород является надежной защитой от проникновения вредных веществ. Артезианские источники не участвуют в водообмене с поверхностью земли, поэтому химический состав остается неизменным вне зависимости от времени года, даже в период паводка.

Воду «Ключ здоровья» называют живой, потому что она не подвергается глубокой антибактерицидной очистке, в том числе хлорсодержащими препаратами. О ее чистоте заботится сама природа, насыщая микроэлементами, необходимыми человеку.

Киоски «Ключ здоровья» автоматизированы. Чтобы жители могли оперативно получать ответы на любые вопросы (начиная от особенностей работы автомата, заканчивая свойствами воды), на фасаде есть телефон справочной службы.

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