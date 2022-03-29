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Общество

В пензенских школах отменили ряд требований Роспотребнадзора

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Учителя знают, чем порадуют детей сразу после окончания каникул: в школах вернутся к прежней, почти доковидной жизни. Отменен ряд требований Роспотребнадзора, введенных с началом пандемии. Например, звонки теперь будут звучать для всех учащихся сразу, а не в разное время; как раньше, может работать один вход, а не несколько.

«Уже за этот год привыкли и к тому, что потоки были разведены. Человек ко всему привыкает, но мы все равно рады, потому что это возвращение к стабильности», - отметила заместитель директора гимназии № 4 г. Пензы Ирина Васютина.

В гимназии оценили и возврат к посещению школьниками профильных кабинетов, то есть теперь ходить по разным классам станут дети, а не педагоги.

В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые строгости все же останутся. Например, сохранится измерение температуры на входе в образовательные учреждения, проведение дезинфекции, по-прежнему не разрешены общешкольные праздники.

«Этот запрет распространяется на проведение мероприятий в закрытых помещениях. На свежем воздухе проведение общешкольных линеек, иных мероприятий (игровых, спортивных) - да, но в закрытых помещениях смешение классов и групп не рекомендуется», - пояснила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Зоя Годухина.

В оздоровительных лагерях отныне наполняемость отрядов может быть 100%, в то время как раньше допускалось до 75% от проектной вместимости.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Ой, кого вы смешите! Какие разрешения у вас кто спрашивал! Губернский как проводил свои мероприятия и праздники в помещении смешивая не только классы, но и детей из Сириуса так проводил!

Гость||

В лицее 2, в корпусе начальных классов и вовсе не было никаких ограничений! Только для видимости на бумажках! Дети как ходили толпами в одно время в столовую, на кружки, на платные занятия из разных классов, так и ходят! Видимо платно вирус не передаётся! Жаль только, что в одних школах дети страдают, где реально соблюдаются ограничения, в других забили уже давно

Гость||

ВПР писать нельзя, а детям ходить по классам теперь можно - где логика!? Постеснялись просить у родителей бумагу для распечаток?! Стыдно

Имя: Гость
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