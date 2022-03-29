В пензенских школах отменили ряд требований Роспотребнадзора

29.03.2022 | 18:12

Учителя знают, чем порадуют детей сразу после окончания каникул: в школах вернутся к прежней, почти доковидной жизни. Отменен ряд требований Роспотребнадзора, введенных с началом пандемии. Например, звонки теперь будут звучать для всех учащихся сразу, а не в разное время; как раньше, может работать один вход, а не несколько.

«Уже за этот год привыкли и к тому, что потоки были разведены. Человек ко всему привыкает, но мы все равно рады, потому что это возвращение к стабильности», - отметила заместитель директора гимназии № 4 г. Пензы Ирина Васютина.

В гимназии оценили и возврат к посещению школьниками профильных кабинетов, то есть теперь ходить по разным классам станут дети, а не педагоги.

В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые строгости все же останутся. Например, сохранится измерение температуры на входе в образовательные учреждения, проведение дезинфекции, по-прежнему не разрешены общешкольные праздники.

«Этот запрет распространяется на проведение мероприятий в закрытых помещениях. На свежем воздухе проведение общешкольных линеек, иных мероприятий (игровых, спортивных) - да, но в закрытых помещениях смешение классов и групп не рекомендуется», - пояснила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Зоя Годухина.

В оздоровительных лагерях отныне наполняемость отрядов может быть 100%, в то время как раньше допускалось до 75% от проектной вместимости.