Число пользователей сервиса доставки «Торнадо» выросло

28.03.2022 | 12:03

Интернет-магазин доставки продуктов питания и товаров первой необходимости «Торнадо» заявил о значительном увеличении числа пользователей. Руководитель сервиса Юлия Сергеева рассказала, что, по данным на конец февраля, покупателей стало в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост продаж связан не только со стремлением населения купить товары впрок. Мы наблюдаем планомерный рост на протяжении года. Судя по отзывам, которые оставляют наши покупатели, людям нравится большой выбор готовых блюд. Плюс ко всему мы постоянно расширяем линейку товаров. На данный момент для доставки доступны 8,5 тысячи наименований», - пояснила Юлия Сергеева.

Удобным является и время доставки: сутки разбиты на часовые интервалы. Заказать продукты можно в любой день и час. Услуга фактически бесплатная: за чек от 500 рублей покупку привезут к дверям дома без дополнительной оплаты.

«Торнадо» доступен не только жителям Пензы, за год сервис пришел в Нижний Ломов, Сердобск, Беково, Белинский, Городище, Спасск, Земетчино, Тамалу, Мокшан и Шемышейку. В ближайших планах компании - дальнейшее расширение географии.

Скачать приложение «Торнадо» можно через App Store, Google Play или официальный сайт.