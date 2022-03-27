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Общество

За сутки в Пензенской области выявили 313 заразившихся коронавирусом

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В воскресенье, 27 марта, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За 24 часа подтвердилось 313 случаев заражения COVID-19. 129 из них выявлены в Пензе.

Также в суточную статистику вошли Никольский (58 новых пациентов), Сердобский (50), Городищенский (22), Спасский (13), Бековский, Пензенский (по 8), Шемышейский (7), Малосердобинский (6), Бессоновский, Мокшанский районы, ЗАТО Заречный (по 3).

По одному инфицированному выявили в Вадинском, Колышлейском и Лопатинском районах.

Сообщается о 42 госпитализированных пациентах с COVID-19.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 178 064. С начала эпидемии выздоровели 162 532 человека (+1 642 выписано за сутки), инфекция унесла жизни 5 554 заразившихся (+9).

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Гость||

хва уже

Гость||

Ну слава Богу, может быть сойдёт на нет эта триклятый вирус!

Гость||

Собянин же отменил коронавирус?

Гость||

- Рабинович, как вы думаете, когда можно будет уверенно сказать, что пандемия коронавируса прошла?

- Таки, смотрите объявления. Как только станут появляться: "Продам туалетную бумагу и гречневую крупу. Дёшево. Спросить Марью Ивановну" - считайте, что опасаться больше нечего...

Гость||

Скудная зарплата

И ковида ад

как тебе такое

господин де Сад?

Имя: Гость
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