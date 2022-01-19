Общество

Февральская пенсия придет увеличенной

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Пенсионеры получат увеличенную пенсию уже в феврале, об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, инициатива президента РФ Владимира Путина будет выполнена, а выплаты пожилым россиянам проиндексированы.

«Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — сообщила Бибикова на пресс-конференции, трансляция которой велась на youtube-канале «Парламентской газеты».

23 декабря 2021 года во время ежегодной пресс-конференции, главный редактор пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова задала вопрос президенту.

«Индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась Измайлова.

«Я с вами полностью согласен - мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - ответил Владимир Путин.

12 января глава государства принял решение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции и поручил правительству в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение.

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Гость||

Посмотрим:сказал слепой...

Гость||

Опять это фото. Наверно эти женщины на скандинавской ходьбе уже прокляли тот день когда 11 канал их подснял.

Гость||

Инфляция 30%, а поднимают на 8.6% вот и считайте как вас на...(обманули)

Гость||

Ещё Госдума и.не смотрела проект закона , а Пензаинформ гонит отсебятину ради пиара. Едим россию поди заблокирует повышение, чем оправдываться будете?

Гость||

33 рубля вам , дорогие пенсионеры!

Гость||

И ни в чем себе не отказывайте!

Гость||

Какой пиар, копейки прибавили, лишь бы снять напряжение, неужели непонятно. Даже Жириновский сказал вчера, хоть на 20% увеличь и то это не решает проблему, а лишь сглаживает острые углы.

Имя: Гость
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