Общество

«Я ядреная столетняя баба»: в Пензе сельчанка победила коронавирус

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Любови Малязиной 101 год, и она победила коронавирус. 21 день женщина провела в городской инфекционной больнице.

«Выражаю очень большую благодарность! Просто нянчили как детей», - рассказала жительница с. Засурского.

Она поступила в больницу вместе с зятем, несколькими днями ранее туда положили дочь. Женщина жаловалась врачам на жар и ломоту в теле, а в результате обследования мазок на ковид оказался положительным. Бабушка держалась крепче всех - максимальная температура была 37,5.

«Я ядреная столетняя баба!» - заявила пенсионерка.

Врачи подтверждают, что показатели здоровья для возраста Любови Ивановны хорошие. В первый день лечения ей сделали инъекцию с антителами, а дальше лечили согласно протоколу.

«Она получала противовирусную терапию, и это позволило избежать фатального исхода», - сообщила заведующая инфекционным отделением областного клинического центра спецвидов медпомощи Марина Пьянова.

«Человек она стойкий, со стальным характером. Терпела достаточно болезненные, не буду скрывать, уколы, неприятные для нее процедуры», - отметила врач-инфекционист Анна Ануфриева.

Теперь Любовь Ивановна отправилась домой - в село Засурское, где будет долечиваться амбулаторно. В марте ей исполнится 102 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Какое противовирусные она получала сообщите кто в курсе.

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