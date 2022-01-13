Школьный психолог из Пензы стала одной из лучших в России

13.01.2022 | 19:33

Одиннадцатиклассники стали еще более уважительно относиться к школьному психологу - после того, как Анна Казанцева была признана одной из лучших в стране. Девушка заняла III место на всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. Состязание проходило заочно, диплом победителя прислали по электронной почте.

«Сначала я не поверила, потому что, когда отправила на конкурс программу, не ожидала, что она займет там место. Конкурс такой масштабный, и я не рассчитывала даже на номинацию какую-то», - призналась школьный психолог Анна Казанцева.

К своей победе девушка шла несколько лет. Разработку программы, которую признали столь успешной, она начала практически сразу после того, как стала трудиться в школе № 69. Психолог часто видела, какие проблемы возникают у подростков и родителей. Программа создавалась для их решения.

«Она состоит у меня из двух частей. Изначально пять занятий у нас посвящено тому, что мы работаем с родителями по повышению психолого-педагогической грамотности, так как без этого никуда. Затем уже остальные все занятия посвящены детско-родительскому тренингу», - рассказала психолог.

Кроме диплома, никаких других наград победа в конкурсе не предполагала. Анна Казанцева считает, что лучший приз - то, что теперь ее программа будет напечатана в специальном издании и коллеги смогут воспользоваться наработками пензенского школьного психолога.