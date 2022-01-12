Часть стажа перестали учитывать при назначении пенсии

12.01.2022 | 08:46

Стаж является одним из ключевых параметров, который дает право на пенсию и влияет на ее размер. В настоящий момент в него включаются периоды официального трудоустройства по трудовому договору, периоды осуществления деятельности в качестве ИП, нотариусов, адвокатов, глав и членов крестьянско-фермерских хозяйств, самозанятых граждан.

Учитывают в ПФР и периоды временной нетрудоспособности, получения пособия по безработице, осуществления социально значимой деятельности.

Например, отпуск по уходу за ребенком, прохождения военной службы по призыву, уход за нетрудоспособным (инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим 80 лет), отсутствие возможности трудоустройства гражданина при прохождении его супругом военной службы по контракту.

А вот учеба в техникуме, вузе и других учебных заведениях включается в стаж только при определенных обстоятельствах и при условии, что это увеличит размер пенсии.

«Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчет общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал», - рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева изданию «Прайм».

По словам экономиста, для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет. В 2024 году эта цифра вырастет до 15 лет.