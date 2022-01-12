Общество

Часть стажа перестали учитывать при назначении пенсии

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Стаж является одним из ключевых параметров, который дает право на пенсию и влияет на ее размер. В настоящий момент в него включаются периоды официального трудоустройства по трудовому договору, периоды осуществления деятельности в качестве ИП, нотариусов, адвокатов, глав и членов крестьянско-фермерских хозяйств, самозанятых граждан.

Учитывают в ПФР и периоды временной нетрудоспособности, получения пособия по безработице, осуществления социально значимой деятельности.

Например, отпуск по уходу за ребенком, прохождения военной службы по призыву, уход за нетрудоспособным (инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим 80 лет), отсутствие возможности трудоустройства гражданина при прохождении его супругом военной службы по контракту.

А вот учеба в техникуме, вузе и других учебных заведениях включается в стаж только при определенных обстоятельствах и при условии, что это увеличит размер пенсии.

«Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчет общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал», - рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева изданию «Прайм».

По словам экономиста, для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет. В 2024 году эта цифра вырастет до 15 лет.

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Гость||

Нужно повышать пенсионный возраст до 80 лет! Люди в России стали жить дольше и богаче!!!

Гость||

Ага, дом полная чаша и все пышут здоровьем, богатыри не вы..

Гость||

А армейская срочная служба куда делась, скомуниздили, а?

Гость||

Гость писал(a):

А армейская срочная служба куда делась, скомуниздили, а?
Ты что, не патриот??? Это тебе Госдеп напел, что государство тебе что-то должно?

Гость||

Все недовольные, это агенты госдепа и террористы. Все должны радоваться, что , есть такой у нас великий геополитик, что аж на олимпиаду со своим флагом и гимном не пущают. Всех переиграл.

Гость||

Опять щемят народ, последние гроши урезают, тьфу! Выцарапывают у людей из под носа копейки, а себе по сотке пенсию положили и больше, чтоб их разорвало!

Гость||

9:20 читай внимательно: « отпуск по уходу за ребенком, прохождения военной службы по призыву» входит в стаж!

Гость||

Гость писал(a):

читай внимательно: « отпуск по уходу за ребенком, прохождения военной службы по призыву» входит в стаж!
Пока входит, пока...

Имя: Гость
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