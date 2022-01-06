В минздраве высказались о транспортировке кузнечанина

06.01.2022 | 14:23

В Министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали обращение одного из пользователей Сети с просьбой о транспортировке 24-летнего кузнечанина, выпавшего с балкона многоэтажки, в другую больницу.

«Вопрос о переводе пациента в Пензу находится на контроле. Как только состояние пациента позволит, будет осуществлена его транспортировка в специализированное лечебное учреждение», - сообщил в Instagram представитель минздрава под постом о случившемся.

В ночь с 3 на 4 января молодой человек выпал с балкона, расположенного на шестом этаже. Момент был снят на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что парня, раздетого по пояс, сначала держат за руку и ногу (штанину), потом он падает.

Приятель жертвы заявил, что молодого человека избили и сбросили. По словам мужчины, в настоящее время пострадавший находится в коме в кузнецкой больнице, ему сделали две операции, но необходима транспортировка в Пензу.

Он разослал видео по региональным группам в социальных сетях. В постах мужчина обратился к губернатору с просьбой о содействии в предоставлении услуг санавиации.

Позднее автор связался с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» и сообщил, что те, к кому он обращался, его услышали.

По факту травмирования кузнечанина следователи проводят проверку.