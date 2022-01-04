Общество

В день «Зимних забав» на лыжи встали около 7 тысяч пензенцев

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Во вторник, 4 января, на Олимпийской аллее в Пензе прошла традиционная ежегодная акция «Зимние забавы», объединившая любителей зимних видов спорта - школьников, студентов, работников предприятий и организаций.

Участники забега преодолели дистанции в два и в четыре километра. Кроме того, одним из пунктов программы «Зимних забав» стали соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

Для всех желающих было организовано чаепитие и работал бесплатный прокат лыж.

«Зимние забавы» проходили и во всех школах Пензы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в общей сложности участниками спортивных мероприятий в этот день стало свыше 7 000 человек.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

В прошлом году там мужик помер после этих забав.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в общей сложности участниками спортивных мероприятий в этот день стало свыше 7 000 человек.
Это массовое публичное мероприятие. Где полиция?

Гость||

Зимние забавы это в постели с бабой. А это зимняя показуха.

Гость||

Забавы-это в колдырне, а там сборище душевнонездоровых!

Гость||

я там тоже был!!!!!!!! несся на лыжах, в зоровом теле здоровый дух Ух!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

У меня теща как на лыжах сходит, так потом два дня дрищет.

Имя: Гость
Комментарий:

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