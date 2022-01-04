В день «Зимних забав» на лыжи встали около 7 тысяч пензенцев

04.01.2022 | 11:50

Во вторник, 4 января, на Олимпийской аллее в Пензе прошла традиционная ежегодная акция «Зимние забавы», объединившая любителей зимних видов спорта - школьников, студентов, работников предприятий и организаций.

Участники забега преодолели дистанции в два и в четыре километра. Кроме того, одним из пунктов программы «Зимних забав» стали соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

Для всех желающих было организовано чаепитие и работал бесплатный прокат лыж.

«Зимние забавы» проходили и во всех школах Пензы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в общей сложности участниками спортивных мероприятий в этот день стало свыше 7 000 человек.