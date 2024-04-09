Объявлена дата прибытия «Паровоза Победы» в Пензу

09.04.2024 | 17:12

Ретро-составу «Паровоз Победы» с 27 апреля по 6 мая предстоит совершить тур по стране. В списке городов, где он побывает, значится и Пенза.

Празднично украшенный паровоз «Лебедянка» тянет за собой состав, в который вошли платформы с военной техникой, в том числе времен Великой Отечественной войны.

«Среди самой интересной и раритетной техники - советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое», - рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Также в составе «Паровоза Победы» - пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Всем желающим разрешено фотографироваться рядом с уникальными военными экспонатами. Кроме того, гости мероприятия могут стать участниками реконструкции встречи солдат, вернувшихся с фронта в 1945 году. Также по случаю прибытия ретро-состава организуют концерт.

Мероприятие состоится 5 мая на станции Пенза-I, начало в 9:45.