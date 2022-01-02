В регионе за два праздничных дня избили 50 человек

02.01.2022 | 18:35

После боя курантов начинает расти количество вызов скорой помощи. До главного момента многие стараются себя поберечь, а потом кто-то слишком расслабляется - отсюда и проблемы.

«К великой радости, чрезвычайного ничего не произошло. Единственное - в структуре несчастных случаев увеличилось количество вызовов с поводом к вызову «избиение». 31-го числа у нас было 25 избитых человек и 1-го числа точно такое же.

Есть лица, получившие отморожения - пять человек, и один с общим переохлаждением», - сообщила старший врач Пензенской областной станции скорой помощи Наталья Волкова.

Многие медицинские бригады даже не замечают, как приходит новый год.

«Кому как повезет. Кто-то на вызове встречает, кто-то по пути на вызов, кто-то с вызова едет. Так как служба экстренная, никто ничего не ждет, все работают», - пояснила Наталья Волкова.

В праздничные каникулы количество бригад скорой помощи в Пензенской области увеличено. Что же касается вызовов от температурящих больных, то их число за новогодние дни не выросло.