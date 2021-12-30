В праздничные дни на дорогах Пензы будут проводить массовые рейды

30.12.2021 | 20:11

Новый год - не повод забывать о трезвом взгляде на дорогу. Сотрудники пензенской Госавтоинспекции предупреждают: в праздники контроль за безопасностью движения будет усилен. Массовые рейды по выявлению нарушителей планируют проводить ежедневно.

«Уважаемые водители! Если вы употребляли алкогольные напитки или сильнодействующие препараты, необходимо отказаться от поездки на личном транспорте. В таком состоянии время реакции водителя значительно увеличивается, а также неправильно воспринимаются скорость движения и расстояние до окружающих транспортных средств и объектов. Помните, что необдуманные действия на дороге могут привести к необратимым последствиям», - предупредил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Профилактические проверки уже начались. Законопослушные водители относятся к этому с пониманием.

«Дискомфорт немного от пробки, а так, в принципе, это все секундное дело. Пьяным нельзя за рулем ездить. Это очень опасно для других участников движения», - отметил водитель Николай Медведев.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ за управление транспортным средством в состоянии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. В случае совершения такого правонарушения повторно в течение года предусмотрена уже уголовная ответственность, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет», - сообщил Валентин Новоженцев.

Пензенцев, ставших свидетелями неадекватного поведения за рулем, просят сообщать о подобных фактах по телефонам: 599-002, 599-003, 02.