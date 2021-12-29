В праздники в области изменится расписание пригородных поездов

Во время новогодних и рождественских праздников в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.
30 декабря составы будут следовать по расписанию рабочего дня - пятницы.
С 31 по 8 января - по графику выходного дня - субботы.
9 января - по воскресному выходному расписанию, 10-го - по графику рабочего понедельника.
Кроме того, с 30 декабря по 10 января назначаются ежедневные поезда:
- № 6115 Белинская (отправление10:14) - Пачелма (прибытие 11:20);
- № 6110 Пачелма (отправление 14:47) - Белинская (прибытие 15:51).
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