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Общество

Жители Пензенской области получат январскую пенсию раньше

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В отделении ПФР по Пензенской области рассказали, как будут финансироваться январские пенсии и социальные выплаты.

Для жителей области, получающих деньги через кредитные организации, график такой:

- 28 декабря заблаговременно перечислят средства, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;

- 12 января профинансируют выплаты за 13-19-е числа;

- 19 января – за 20-22-е числа;

- 21 января – за 23-25-е числа.

Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России», деньги начнут доставлять 3 января и продолжат 4, 5, 6 и 8 января.

«Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства», - добавили в пенсионном фонде.

С 10 января доставку пенсий будут осуществлять по обычному графику.

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