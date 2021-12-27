Жители Пензенской области получат январскую пенсию раньше

В отделении ПФР по Пензенской области рассказали, как будут финансироваться январские пенсии и социальные выплаты.
Для жителей области, получающих деньги через кредитные организации, график такой:
- 28 декабря заблаговременно перечислят средства, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;
- 12 января профинансируют выплаты за 13-19-е числа;
- 19 января – за 20-22-е числа;
- 21 января – за 23-25-е числа.
Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России», деньги начнут доставлять 3 января и продолжат 4, 5, 6 и 8 января.
«Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства», - добавили в пенсионном фонде.
С 10 января доставку пенсий будут осуществлять по обычному графику.
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