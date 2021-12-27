Пензенцам озвучили график работы поликлиник на праздники

27.12.2021 | 11:58

О работе медицинских организаций в выходные и праздничные дни рассказали на пресс-конференции в региональном минздраве в понедельник, 27 декабря.

Начальник отдела организации медпомощи и санаторно-куротного дела Наталья Тюгаева сообщила, что для медицинских организаций области новогодних праздников не будет. Как и в минувшие годы, специалисты останутся на дежурстве. Увеличится число бригад скорой помощи на 10.

Все районные, участковые, межрайонные больницы, областная больница имени Бурденко, госпиталь для ветеранов войн продолжат действовать в прежнем режиме. Пациенты пройдут все процедуры, указанные в их листах назначения.

По словам Натальи Тюгаевой, медицинские организации региона делятся на две большие категории. Первая обслуживает населенные пункты, в которых живет менее 20 000 человек, вторая - с населением более 20 000 человек.

1, 2, 7 и 9 января поликлиники в больницах первого типа работать не будут.

В больших населенных пунктах поликлиники организуют прием специалистов в праздничные дни. С 3 по 6 января они будут действовать в режиме поликлиник и женских консультаций, а 31 декабря, 1, 2, 8 и 9 января там окажут лишь неотложную помощь с 8:00 до 14:00. На дом специалистов неотложному пациенту следует вызывать через контакт-центр с 8:00 до 14:00.

В каждой больнице назначат дежурного администратора. Его телефон в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, спорных вопросов можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций. Звонки принимаются круглосуточно.

Контакт-центр на базе телефонного номера 122 с 31 декабря по 9 января продолжит действовать по всем кнопкам. При звонке на цифры 1 (обслуживание взрослого населения Пензы), 2 (обслуживание детского населения Пензы), 3 (обслуживание жителей Пензенской области) специалисты ответят с 8:00 до 14:00. Вызов врача на дом примут с 8:00 до 12:00.

Нажав на кнопку 5, жители области смогут узнать результаты ПЦР-теста во все праздничные дни с 8:00 до 14:00.

Семь подведомственных минздраву лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус, обеспечат получение результатов в установленные сроки.