Коронавирус в Пензенской области: география новых случаев

22.12.2021 | 13:19

В среду, 22 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Выявлено 308 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 99 306 заражений.

Новые пациенты прибавились в Пензе (208), Бессоновском (29), Кузнецком (22), Пензенском (8) районах, ЗАТО Заречный (8), а также в Городищенском (7), Лунинском, Никольском (по 6), Неверкинском, Пачелмском, Сердобском (по 3), Каменском (2), Камешкирском, Малосердобинском, Шемышейском (по 1) районах.

За минувшие сутки медики выписали 587 человек, общее количество выздоровлений составило 77 288. Зарегистрировано 14 новых смертей, всего с начала эпидемии от коронавирусной пневмонии погибло 4 537 жителей региона.