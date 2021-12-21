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Общество

В Пензенской области за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

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В Пензенской области за минувшую неделю, с 13 по 19 декабря, зарегистрировали 2 974 случая ОРВИ. Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе с признаками респираторной вирусной инфекции к медикам обратилось 3 204 жителя области (на 7,2% больше).

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 6,2%», - констатировали специалисты.

Эпидемическую ситуацию они назвали нестабильной.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Мокшанском, Шемышейском, Нижнеломовском, Сердобском, Спасском, Лунинском, Сосновоборском, Камешкирском, Городищенском, Пензенском, Башмаковском, Земетчинском, Бековском и Никольском районах.

В Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 051 случай ОРВИ.

«Заболеваемость среди детей в Пензе во всех возрастных группах ниже контрольного уровня, по взрослому населению - превышение на 29,6%», - добавили в управлении.

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Гость||

А это не "Макрон" с такими симптомами?

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