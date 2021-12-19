Общество

Пензенец напомнил городским властям о несделанном подарке

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Пензенцы оставили более 160 комментариев под постом в соцсети «ВКонтакте», анонсирующим прямую линию губернатора Олега Мельниченко.

Мероприятие состоится в 17:40 в среду, 22 декабря. Вопросы главе региона можно задать в письме, позвонив по телефону, а также оставить их под постом с сообщением о прямой линии.

Жителей области, решивших воспользоваться последним способом, волнует введение QR-кодов, ситуация в приюте для бездомных собак на Осенней улице в Пензе. Также пользователи поинтересовались, сохранится ли троллейбусное сообщение в областном центре, почему в больницах региона работают специалисты - уроженцы стран СНГ, будет ли увеличен базовый оклад учителей.

Кроме того, жители региона затронули и вопросы благоустройства территорий.

Так, пользователь обратил внимание властей на микрорайон Западная Поляна.

«Из года в год колоссальные суммы тратятся на то, чтобы благоустраивать… лес. «Благоустройство» наносит ему прямой урон: истощаются почвы, болеют деревья, бегут животные и птицы. Мусор и порубочные остатки практически не вывозятся. Создается впечатление, что городской лес только пилят, травят и жгут», - высказался подписчик.

Он указал, что в микрорайоне есть множество мест, благоустройством которых нужно было заняться уже давно, но про них забывают: смотровая площадка на улице Мира, Тропа здоровья, родник «Самоварник», парк имени Белинского «с разбитыми асфальтовыми дорожками».

Другой пензенец напомнил про благоустройство сквера у Дизельного завода.

«В 2019 году состоялось торжественное заседание по случаю празднования 40-летия образования Первомайского района города. На нем глава города и глава администрации пообещали, что в качестве подарка они решат вопрос благоустройства сквера около Дизельного завода. Понимаю, обещать не значит жениться, но, как говорится, слово надо держать. Да и сверхзатрат, думаю, не требуется. Частично благоустроена силами завода Стела героям и подход к ней, осталось отремонтировать памятник Ленину и тротуарные дорожки, частично освещение имеется, но лавочек с урнами нет», - описал горожанин.

На его обращение поступил ответ от представителя администрации Пензы. Он отметил, что сквер включен в перечень общественных территорий для проведения голосования по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2024 годы».

«Благоустройство указанной территории возможно в случае выбора жителями Пензы», - уточняется в ответе.

В 2021 году сквер у Дизельного завода вошел в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей Пензы предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.

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