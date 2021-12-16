Общество

В Пензе в 2022 году заменят около 80 километров тепловых сетей

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Объемы инвестиций удваивают. На модернизацию тепловых сетей в Пензе в 2022-м направят более двух с половиной миллиардов рублей. О перспективах ремонтных работ, замене труб в следующем году на итоговой пресс-конференции заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Руководство компании проявляет к Пензе особое внимание после того, как в собственность «Т Плюс» перешло сетевое хозяйство печально известного МКП «Теплоснабжение».

«Мы сейчас активно входим в модернизацию центральных тепловых пунктов. Надеюсь, осилим огромную программу в этом году. Не меньший объем замен - в части тепловых сетей. Городу придется перетерпеть какой-то период. Как уже не раз говорил, оно стоит того, это нужно сделать, чтобы не усугублять ситуацию в будущем», - пояснил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Поэтому представители компании просят жителей с пониманием отнестись к запланированным ремонтным работам. От состояния коммуникаций зависит качество предоставляемых коммунальных услуг - горячей воды и отопления.

Изношенность внутриквартальных сетей протяженностью почти 400 километров - около 80%. В 2022-м заменят 72 километра во дворах и почти 9 - на магистральных линиях.

«Сейчас мы подбираем эти участки на основе всех анализов, испытаний, обследований, проведенных в 2021 году. Это температурные испытания, гидравлические, внутритрубная диагностика - новый способ определения состояния внутренней поверхности металла: робот перемещается внутри трубы и выдает информацию на монитор», - рассказал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

Ремонтная кампания не за горами - уже весной 2022-го. Как только позволит погода, приступят к работам, чтобы справиться с задачей как можно быстрее.

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