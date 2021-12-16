Детский клуб «Золотые бусинки» - атмосфера заботы и тепла

16.12.2021 | 11:09

Детский клуб «Золотые бусинки» - место, где присмотрят и позаботятся о детях в возрасте от 1,5 до 6 лет.

Клуб расположен в центре Пензы, на улице Куйбышева, 34Б. Основная его задача - воспитание ребенка в отсутствии родителей, его социализация в коллективе, развитие навыков общения, совместного существования, умения принимать самостоятельные решения, а это очень важные шаги в формировании личности.

Опытные сотрудники центра всесторонне развивают детей, а специально подобранные занятия способствуют выявлению и развитию одаренности воспитанников. Ребята показывают высокие результаты в интеллектуальном, социальном, эмоциональном и духовном развитии.

Так как группы небольшие, то каждому ребенку уделяется достаточно внимания, учитываются индивидуальные особенности. Для детей предусмотрено четырехразовое питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе на игровой площадке клуба, разнообразные развивающие и творческие занятия.

Кроме того, педагоги организуют детские праздники и дни рождения, спортивные занятия, дневной отдых, медицинское сопровождение: работает врач-педиатр, логопед.

Установленная система непрерывного видеонаблюдения гарантирует родителям полный контроль за ситуацией и спокойствие во время пребывания ребенка в стенах детского учреждения.

Сотрудники клуба предлагают систему мягкой адаптации для детей, которые только начинают посещать дошкольное учреждение, обеспечивают мягкий переход от семейного воспитания.

Родители, доверившие ребенка педагогам «Золотых бусинок», могут быть уверены, что он попал в надежные и заботливые руки.

Более подробную информацию можно получить на сайте клуба золотые-бусинки.рф или по телефонам, указанным на ресурсе.