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Общество

В Пензенской области подвели итоги операции «Лесовоз»

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В региональном минлесхозе подвели итоги операции «Лесовоз». Она проходила на территории Пензенской области с 8 октября по 13 декабря.

За это время сотрудники полиции и лесные инспекторы 122 раза выходили на дежурство на 69 стационарных постах. Число совместных рейдов составило 186.

«В результате проведения мероприятия выявлено 11 случаев незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 181,5 куб. м, ущерб от незаконных рубок, причиненный лесному хозяйству, составил более 4,7 млн руб.», - подсчитали в пресс-службе минлесхоза области.

Материалы по выявленным нарушениям лесного законодательства передали правоохранителям.

Операция «Лесовоз» в текущем году также проводилась с 15 февраля по 31 марта. Тогда полицейские и лесные инспекторы организовали 119 совместных рейдов. Зафиксировано 5 незаконных рубок, один случай перевозки древесины без требуемых документов и 12 нарушений лесного хозяйства. Возбуждено три уголовных дела.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Эх, вы бы ещё Сосновоборский и Кузнецкий район пропотрулировали.

Гость||

Да прямо под носом в Валяевском лесу рубят выборочно вдоль дорог, складируют и вывозят потом, а весь опилочный мусор по лесу лежит

Гость||

жаль что тайгу вывозят поездами и никто ничего не видит

Гость||

5 лямов за 2 мес.! Это только на олимпийской аллее что ли? Верхушка айсберга!

Гость||

"За это время сотрудники полиции и лесные инспекторы 122 раза выходили на дежурство на 69 стационарных постах. Число совместных рейдов составило 186."

Инфа по Пенза-информовски. как за 122 выхода совершить 286 рейдов? Или их надо складывать? Тогда в чем (для новостей) принципиальная разница между ними?

Гость||

Инфа по Пенза-информовски. как за 122 выхода совершить 186 рейдов? Или их надо складывать? Тогда в чем (для новостей) принципиальная разница между ними? Ошибся в перепечатке цифр. НО Я НЕ ЖУРНАЛИСТ.

Имя: Гость
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