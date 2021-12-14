Не ресторан: в Кузнецке ответили на претензии к школьному питанию

14.12.2021 | 09:17

Власти Кузнецка прокомментировали ситуацию с питанием детей в городских школах. Тему обсудили во время оперативного совещания в местной администрации в понедельник, 13 декабря.

«В соцсетях обсуждался вопрос школьного питания. Назывались школа № 3, 14, 21 и другие. Конечно, мнения комментаторов разделились. Какие-то родители довольны, кто-то высказывает претензии. Всем рекомендовано обращаться в управление образования, чтобы провести проверки», - доложили мэру Сергею Златогорскому.

При этом официальных обращений, касающихся качества школьного питания, от родителей пока не поступало. В течение прошлой недели в учебных заведениях Кузнецка проводили проверки. Кроме того, в каждом учреждении есть родительские комитеты, которые контролируют питание ежедневно.

«Понятно, что не ресторан. Но питание вполне сносное», - отметил Златогорский.

В школах с большой численностью учеников существуют определенные сложности с организацией питания, но в целом ситуация удовлетворительная.

«Чистенько, достаточно разнообразное меню. И мясо есть, и фрукты. В нынешние времена, особенно когда за счет государства фактически кормеж детей идет… Есть вопросы, может быть, кому-то нравится - не нравится, но (люди) не оценивают тот факт, что организована система в каждой школе», - констатировал Златогорский.

Он рассказал, что учился в десяти школах, но не был ни в одной столовой: «Ложки супа мне никто никогда не налил. Ничего, вырос. А теперь и первое вам, и второе, и завтрак, и все на свете - и еще что-то кому-то не нравится. Если есть конкретные претензии, обращаться в любые инстанции можно. Мы готовы с этими проблемами разобраться, если они будут обозначены».