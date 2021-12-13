В Пензе приостановили работу две амбулатории для пациентов с COVID

13.12.2021 | 15:14

В Пензе изменили режим работы амбулаторий, где ведется прием пациентов с легким течением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с понедельника, 13 декабря, приостанавливают свою деятельность амбулатории по адресам улица Циолковского, 6, и Богданова, 63а.

По другому расписанию врачи продолжают принимать пензенцев с коронавирусом в учреждениях на улице Ново-Казанской, 2, Антонова, 14Б, и Попова, 38. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

В амбулаториях, расположенных на улице Островского, 12, и Ладожской, 133, график не меняли. Медики работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу с 8:00 до 13:00.

«Прием пациентов врачей общей практики осуществляется строго по записи», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.

Дополнительные лаборатории для приема больных коронавирусом открылись в областном центре в начале октября. Специалисты наблюдали горожан с легким течением инфекции, которые проходили лечение дома.