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Общество

В Пензенской области число заражений коронавирусом превысило 96 000

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На воскресенье, 12 декабря, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области составило 96 093. За сутки выявили 345 заразившихся.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 286 новых пациентов - жители Пензы, 18 - Пензенского района, 15 - Лопатинского.

По 5 случаев инфекции зарегистрировали в ЗАТО Заречный и Бессоновском районе, по 3 - в Пачелмском, Тамалинском и Шемышейском, по 2 - в Городищенском и Иссинском, по 1 - в Белинском, Каменском и Сердобском районах.

За минувшие сутки медики выписали 582 пациента. Общее количество выздоровлений в области составило 71 568. Зарегистрировано 11 новых смертей. Всего с начала эпидемии от коронавирусной пневмонии, по данным оперштаба региона, погибло 4 418 жителей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области составило 96 093
Сколько из них повторных и сколько после вакцинации почему не пишете?

Гость||

А когда плато будет?

Гость||

В Башмаковском районе нет заболевших??????????

Гость||

Напомню этому чинуше что мэр или глава администрации это лицо должностное и прежде чем что либо сказать он должен думать о чем о говорит. Где официальные извинения после того как Златогорский своим высказыванием оскорбил народ?

Падеж бывает у скота!

Гость||

Напомню этому чинуше что мэр или глава администрации это лицо должностное и прежде чем что либо сказать он должен думать о чем о говорит. Где официальные извинения после того как Златогорский своим высказыванием оскорбил народ?

Имя: Гость
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