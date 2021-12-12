В Пензенской области число заражений коронавирусом превысило 96 000

12.12.2021 | 12:10

На воскресенье, 12 декабря, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области составило 96 093. За сутки выявили 345 заразившихся.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 286 новых пациентов - жители Пензы, 18 - Пензенского района, 15 - Лопатинского.

По 5 случаев инфекции зарегистрировали в ЗАТО Заречный и Бессоновском районе, по 3 - в Пачелмском, Тамалинском и Шемышейском, по 2 - в Городищенском и Иссинском, по 1 - в Белинском, Каменском и Сердобском районах.

За минувшие сутки медики выписали 582 пациента. Общее количество выздоровлений в области составило 71 568. Зарегистрировано 11 новых смертей. Всего с начала эпидемии от коронавирусной пневмонии, по данным оперштаба региона, погибло 4 418 жителей.