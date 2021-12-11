В ПФР раскрыли подробности прибавки 1 500 рублей к пенсии с 1 января

11.12.2021 | 18:53

С 1 января 2022 года количество пенсионеров, кто может получить прибавку в размере 25 процентов к своей пенсии, увеличится.

Теперь на дополнительные деньги от государства смогут рассчитывать не только жители сел и деревень. Повышенную пенсию за сельский стаж смогут получить неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, сообщили в Пенсионном фонде России.

«Надбавка к пенсии устанавливается тем гражданам, которые: получают страховую пенсию по старости или по инвалидности; проживают в сельской местности; имеют не менее 30 календарных лет работы в сельском хозяйстве», - указали в ведомстве.

С 1 января 2022 года право на надбавку к пенсии будет сохраняться и при выезде за пределы сельской местности. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда в город, ее вернут в беззаявительном порядке.

Изменения устанавливают право граждан, которые прожили в сельской местности, не менее 30 календарных лет, получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности без обязательного условия их проживания в сельской местности.

Размер надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - 755 рублей 56 копеек в месяц, так как у них фиксированная выплата к пенсии - 3022 рубля 24 копейки. После индексации в 2022 году фиксированной выплаты увеличится и размер надбавки.

Право на нее будет сохраняться при выезде за пределы сельской местности. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда в город, ее вернут в беззаявительном порядке.