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Общество

«МегаФон» назвал тройку самых популярных у пензенцев соцсетей

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Специалисты «МегаФона» проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году и зафиксировали изменения в тройке лидеров.

TikTok занял третье место среди самых популярных соцсетей в Пензенской области, обогнав «Одноклассники» и Facebook. Первое место у Instagram, на втором обосновался «ВКонтакте».

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос в 1,5 раза. На долю Instagram приходится 31% трафика, потребляемого пензенцами в соцсетях, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok - 29% и 25% соответственно.

По подсчетам, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok - 225 Мб.

Самые высокие цифры прироста в России продемонстрировал TikTok - более чем в два раза. Аналитики «МегаФона» объяснили повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео.

Показатели в Instagram также подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

В России самая активная аудитория у «ВКонтакте» - ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, у TikTok - 35%.

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