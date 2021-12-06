«МегаФон» запустил в Пензенской области голос по Wi-Fi

06.12.2021 | 12:27

Абоненты оператора сотовой связи «МегаФон» теперь могут позвонить через сеть Wi-Fi. В Пензенской области внедрили новую технологию VoWi-Fi, при помощи которой можно делать вызовы в тех местах, где нет мобильной связи, но есть устойчивое Wi-Fi подключение.

Звонки пройдут там, где сигнал слабый: в подземном паркинге, кафе, квартире на верхнем или же цокольном этаже. Главное условие для связи - наличие подключения локального беспроводного доступа к интернету. Разговоры через Wi-Fi тарифицируются как обычные и расходуют тарифный пакет минут.

Чтобы включить поддержку вызовов по Wi-Fi и установить приоритизацию, клиенту нужно зайти в меню смартфона: «Настройки» > «Вызовы» > «Вызовы по Wi-Fi» (название разделов на устройствах может отличаться). При активации на экране появляется надпись MegaFon Wi-Fi.

Осуществлять такие звонки способны большинство современных моделей телефонов. Поговорить можно с абонентами любых операторов. Для вызовов на городские телефоны нужно набрать номер в полном формате с кодом города.

VoWi-Fi - перспективная технология в регионе. Пензенцы уже привыкли звонить через интернет, поскольку больше года назад «МегаФон» запустил VoLTE (Voice over LTE), сервис, благодаря которому можно звонить и принимать вызовы по сети 4G/LTE.

Специалисты отмечают, что спрос на передовую услугу постоянно растет. Так, с января количество звонков, совершенных с использованием этой технологии, выросло в 1,5 раза. В ноябре 42% от общего количества минут, использованных клиентами «МегаФона», прошло через сеть LTE.