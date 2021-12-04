В пензенских ТЦ изменится график работы пунктов вакцинации

04.12.2021 | 14:52

С понедельника, 6 декабря, изменится график работы пунктов вакцинации, расположенных в торговых центрах Пензы.

Речь идет о ТЦ «Коллаж», «Сан и Март», «Горизонт», «Весна», «Ритейл-парк», «Атак» (Антонова, 78) и в универсаме № 175 (пр-т Строителей, 90).

Пункты вакцинации будут действовать с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 18:00.

«Иммунизацию можно пройти также в Доме молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51). График работы данной площадки не меняется: с понедельника по пятницу - с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 18:00», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.