Общество

Пенсия досрочно: с 1 января пенсионеров ждет много новшеств

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С 2022 года вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жизнь многих пенсионеров.

С 1 января упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. По закону, если специалисты не смогли трудоустроить безработного, он может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, сообщает Life. Выплаты начнутся автоматически.

Кроме того, с будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически. Для этого пожилому человеку необходимо будет подать заявление через портал госуслуг.

С 1 января 2022 года россияне смогут получить пенсию раньше положенного. Такое нововведение будет доступно тем пенсионерам, кто проживает на территории, где был введен режим ЧС.

Пенсионеров освободят от удержаний по судебным листам из пенсий. Это коснется тех пожилых людей, которые официально признаны банкротами.

Территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Однако для этого потребуется заявление.

В беззаявительном порядке будет устанавливаться социальная доплата. А страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, когда человека признали инвалидом.

Изменения также коснутся пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они получат надбавку в размере 25%.

Ранее стало известно, что ПФР сделает часть пенсионеров богаче. Отдельная категория пожилых людей может рассчитывать на двукратное увеличение страховой пенсии.

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Гость||

Это всё мишура.

Гость||

Это всё мишура. Индексацию пенсий работающим пенсионерам верните.

Гость||

Много новшеств - идет череда побед.

Гость||

В силу вступает закон о переносе компенсаций по вкладам CCCР

Подписан закон, который откладывает компенсации по советским вкладам до 2025 года. Действие закона откладывается каждый год, начиная с 2003 года.

Гость||

Встаём с колен, в позу раком!

Гость||

Бла бла была и опять бла бла . Индексацию и за отстроенный музей алкашу ,когда подачку в 5т р дали . Это и меньше чем по индексации было и всего то один раз ,не каждый год . Каждый год на нею ещё % накручивается ежемесячно . Кстати в тот год себе денег нашли с 450 т р , стали получать 900 т р . , А с людей спрашиваете сколько ж им получать надо ,чтоб жить нормально . Вот столько же как и вам . Вы ж себе нормальную жизнь то устроили и нам также надо .

Имя: Гость
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