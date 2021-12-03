Пенсия досрочно: с 1 января пенсионеров ждет много новшеств

03.12.2021 | 08:22

С 2022 года вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жизнь многих пенсионеров.

С 1 января упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. По закону, если специалисты не смогли трудоустроить безработного, он может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, сообщает Life. Выплаты начнутся автоматически.

Кроме того, с будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически. Для этого пожилому человеку необходимо будет подать заявление через портал госуслуг.

С 1 января 2022 года россияне смогут получить пенсию раньше положенного. Такое нововведение будет доступно тем пенсионерам, кто проживает на территории, где был введен режим ЧС.

Пенсионеров освободят от удержаний по судебным листам из пенсий. Это коснется тех пожилых людей, которые официально признаны банкротами.

Территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Однако для этого потребуется заявление.

В беззаявительном порядке будет устанавливаться социальная доплата. А страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, когда человека признали инвалидом.

Изменения также коснутся пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они получат надбавку в размере 25%.

Ранее стало известно, что ПФР сделает часть пенсионеров богаче. Отдельная категория пожилых людей может рассчитывать на двукратное увеличение страховой пенсии.