В Заречном цены на елочных базарах будут чуть ниже пензенских

02.12.2021 | 13:35

В Заречном будут действовать 8 елочных базаров. Купить новогоднее дерево горожане смогут ориентировочно после 10 декабря или даже раньше.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», владельцы точек сами решают, когда им начать продажи. По договору, торговать хвойными они могут уже с 1 декабря.

Ориентировочная цена за метр в Заречном составит от 350 до 500 рублей.

«Главное требование, которое предъявляет отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг к будущим елочным базарам, - праздничное оформление точек. Кроме того, все продавцы должны быть вакцинированы», - пишет портал.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке планируют открыть 14 елочных базаров. Лесную красавицу горожане смогут приобрести после 20 декабря, после того как пройдет аукцион на размещение торговых точек.

В Пензе места торговли хвойными разнесут по 82 адресам. Продажа начнется после 10 декабря. В текущем году жители областного центра отдадут от 400 рублей за метровую елку.