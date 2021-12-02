В 2022 году из Пензы будут летать четыре новых рейса

Из Пензы будут летать четыре новых авиарейса. Об этом в четверг, 2 декабря, в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Глава региона сослался на Росавиацию.
Два сообщения (Пенза - Краснодар, Пенза - Минводы) организуют с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.
Также самолеты будут летать из пензенского аэропорта в Санкт-Петербург и в Сочи. Рейсы намечены на период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.
Перечисленные рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю. Точное расписание, по словам Олега Мельниченко, будет утверждено позже.
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А летом как же до Минвод добираться?