Общество

В 2022 году из Пензы будут летать четыре новых рейса

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Из Пензы будут летать четыре новых авиарейса. Об этом в четверг, 2 декабря, в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона сослался на Росавиацию.

Два сообщения (Пенза - Краснодар, Пенза - Минводы) организуют с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Также самолеты будут летать из пензенского аэропорта в Санкт-Петербург и в Сочи. Рейсы намечены на период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

Перечисленные рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю. Точное расписание, по словам Олега Мельниченко, будет утверждено позже.

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Гость||

А летом как же до Минвод добираться?

Гость||

А летом карантин опять.

Гость||

А не фиг летом на югах отдыхать, дорогие пензенцы, охота на юга - валите зимой. З - заботушка.

Гость||

А потом скажут, а что й то пассажиро поток маленький? Мы все для вас, а вы сами не полетели - ну и не фиг вам самолет: автобусом и на дачу.

Гость||

Не так уж и мало едут в санатории и осенью, и зимой, и весной. По бесплатным путевкам много.

Гость||

Гость писал(a):

А не фиг летом на югах отдыхать,
Летом и так много авиарейсов на юга. Там и Крым добавится и Сочи и Геленджик и Анапа.

Гость||

Гость писал(a):

Там и Крым добавится и Сочи и Геленджик и Анапа.
Только цены на билеты сильно кусачие, даже если за месяц заранее покупать. Раньше, когда конкуренция была так цены не задирали

Гость||

Лучше на земным транспортом

Гость||

Гость писал(a):

Только цены на билеты сильно кусачие, даже если за месяц заранее покупать.
Да нет, не кусачие и были и есть, как всегда. Лоукостеры периодически сбивают цены.

Гость писал(a):

Лучше на земным транспортом
Тавой на земный транспорт - диван в спальне, самое тебе лучшее.

Гость||

Анна Шафран в авторской программе вместе с экспертами разбирает сложнейшую тему социальных экспериментов в странах мира, не забыв упомянуть опыт Михаила Горбачёва и Фредерика де Клерка.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв и президент ЮАР Фредерик де Клерк приблизительно в одно и то же время пришли во власть. Оба за пять лет развалили свои страны, получив по итогам "признание" международного сообщества.

Гость||

Гость писал(a):

А летом как же до Минвод добираться?
Прямой только 111У Орск-Кисловодск и все.

Гость||

"Выдвигается идея об ускоренном принятии законопроекта, согласно которому граждане безвизовых стран, постоянно проживающие в России, будут вынуждены проходить обязательное фотографирование, дактилоскопию, регулярное медицинское освидетельствование. С одной стороны, это совершенно верно, когда речь идёт о странах Закавказья, Средней Азии и дальнего зарубежья. Но распространение этих норм на граждан, скажем, Белоруссии, Украины или Молдавии – нонсенс.

Вместо того чтобы втягивать эти близкие нам страны в орбиту Русского мира, мы подвергаем их граждан таким же унизительным ограничениям, как представителей далёких и даже враждебных нам культур. Нынешний официозно-чиновничий подход – цинизм и подлость в отношении наших бывших и будущих соотечественников."

Гость||

Гость писал(a):

"Выдвигается идея об ускоренном
Что за дурачок ленту засоряет тут?

Гость||

Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживается на 10 часов.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что вылет перенесен по технической причине. За пассажирами отправлен резервный борт. Планируемое время вылета — 01.45 мск.

Напомним, в конце октября сообщалось, что египетские аэропорты не справляются с наплывом российских туристов. Путешественники, которые вылетают из страны, часами стояли в огромных очередях.

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