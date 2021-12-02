Директору МУПа перед ухудшением погоды объявили предостережение

02.12.2021 | 13:31

В самом начале зимы, когда снега еще немного, директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву объявили предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.

В преддверии ухудшения погодных условий в муниципальное предприятие наведался прокурор Железнодорожного района Алексей Перекусихин, который проверил готовность МУПа к зиме.

«Он встретился с руководством предприятия, а также осмотрел специальную технику, задействованную в уборке и очистке автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта и иных объектов», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Светлана Артамонова.

Очисткой и содержанием территорий занимаются управляющие компании, МУП «Пензадормост» и департамент ЖКХ города. Если пензенцев не устраивает качество работы, они могут позвонить в свою управляющую компанию. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, а также на информационных стендах в подъездах.

Вопросы о содержании городских дорог и тротуаров следует задавать по номерам 57-49-95 («Пензадормост») или 42-83-23 (департамент ЖКХ города).

Дорогами в частном секторе, внутриквартальными проездами у многоэтажек занимаются районные администрации. Звонки принимаются круглосуточно. Телефоны администраций: Железнодорожного района - 55-11-00, 56-20-16, Ленинского района - 54-39-18, 54-39-94, Октябрьского района - 92-90-50, 92-90-08, Первомайского района - 34-34-66, 34-39-51.