Общество

Директору МУПа перед ухудшением погоды объявили предостережение

Печать

В самом начале зимы, когда снега еще немного, директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву объявили предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.

В преддверии ухудшения погодных условий в муниципальное предприятие наведался прокурор Железнодорожного района Алексей Перекусихин, который проверил готовность МУПа к зиме.

«Он встретился с руководством предприятия, а также осмотрел специальную технику, задействованную в уборке и очистке автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта и иных объектов», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Светлана Артамонова.

Очисткой и содержанием территорий занимаются управляющие компании, МУП «Пензадормост» и департамент ЖКХ города. Если пензенцев не устраивает качество работы, они могут позвонить в свою управляющую компанию. Телефон указан в квитанции за ЖКУ, а также на информационных стендах в подъездах.

Вопросы о содержании городских дорог и тротуаров следует задавать по номерам 57-49-95 («Пензадормост») или 42-83-23 (департамент ЖКХ города).

Дорогами в частном секторе, внутриквартальными проездами у многоэтажек занимаются районные администрации. Звонки принимаются круглосуточно. Телефоны администраций: Железнодорожного района - 55-11-00, 56-20-16, Ленинского района - 54-39-18, 54-39-94, Октябрьского района - 92-90-50, 92-90-08, Первомайского района - 34-34-66, 34-39-51.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.r писал(a):

В самом начале зимы, когда снега еще немного, директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву объявили предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.
А почему прокуратура не объявила предостережение Басенко?

Гость||

Им предостережение в расхищении объявлять надо, шакалам, воруют ведь, по-черному!

Гость||

это как ? олежка щёки всосал ???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте