Жители Пензенской области очистили от мусора свыше 200 км берегов

01.12.2021 | 16:26

8,5 тысячи жителей Пензенской области приняли в этом году участие во Всероссийской экологической акции «Вода России», направленной на очистку водоемов от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

С мая по октябрь были очищены берега и прилегающие акватории протяженностью 201 км, объем собранного мусора составил 1 069 кубометров.

Лидером по числу мероприятий стал Пачелмский район - их прошло 45.

Больше всего мусора во время акций собрали в Сердобском районе. Сердобчане же оказались самыми активными - на очистку берегов вышли 4 200 человек.

Рекордсменом по общей протяженности береговой линии, очищенной от мусора, стал Белинский район - 25 км.