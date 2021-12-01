Жители Пензенской области очистили от мусора свыше 200 км берегов

8,5 тысячи жителей Пензенской области приняли в этом году участие во Всероссийской экологической акции «Вода России», направленной на очистку водоемов от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
С мая по октябрь были очищены берега и прилегающие акватории протяженностью 201 км, объем собранного мусора составил 1 069 кубометров.
Лидером по числу мероприятий стал Пачелмский район - их прошло 45.
Больше всего мусора во время акций собрали в Сердобском районе. Сердобчане же оказались самыми активными - на очистку берегов вышли 4 200 человек.
Рекордсменом по общей протяженности береговой линии, очищенной от мусора, стал Белинский район - 25 км.
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