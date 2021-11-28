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Общество

В области увеличился средний возраст женщин, впервые ставших мамами

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Пензастат обнародовал статистику, посвященную Дню матери, который отмечается в воскресенье, 28 ноября.

Специалисты подсчитали, что в области в 2020 году увеличился средний возраст женщин, впервые ставших матерями. Он составил 28 с половиной лет.

В 2020-м в первый раз родили 3 796 жительниц региона, возраст 276 женщин был более 40 лет. Врачи приняли 118 двоен и 3 тройни. 1 974 малыша стали в семьях третьими и последующими детьми, это 20,5% от общего количества новорожденных.

«За январь - сентябрь 2021 года в области родилось 7 046 детей, из них 109 двоен и 4 тройни. Впервые мамами стали 2 714 женщин», - добавили в Пензастате.

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Гость||

Не понимаю зачем сейчас рожать девкам? Без детей работа, карьера, доступ к разным няшкам: путешествиям, айфонам, тачкам, а с детьми только бедность если родители конечно не возьмут большую часть проблем на себя

Гость||

Не рожают, потому что не нужны никому.

Гость||

Нормальный возраст. Уже не ветер в голове и пустота в кошельке, но еще и не накопилась куча болячек.

Гость||

10.21, че, тролль, не отвечает тебе никто? Скучненько? Плати денежки, за бесплатно баста.

Гость||

В такой жизни рожать это либо дурость, либо героизм!!!

Гость||

Не,ну нищенки рожают исправно.

Гость||

Хороший возраст, рожают осознанно и дети желанные, а не по залету в 18 лет.В 18-22 года рожать как рожали раньше глупость несусветная.

Гость||

А кто алименты платить будет?

Гость||

здесь комментарии только от мужчин. Женщины когда и сколько нужно рожать решили.

Для них на первом месте от кого.

Гость||

Фото памятника родившей одинокой женщине.

Гость||

забыли смертность от рака указать.

Гость||

Это достижения репродуктивной медицины. Многие женщины, родившие сейчас в 40, раньше вообще не родили бы. И хорошо, что успели и дождались.

Гость||

Гость писал(а):

> Фото памятника родившей одинокой женщине.

Это нужно. Поддерживаю.

При нынешнем уровне жизни население России будет катастрофически уменьшаться. Только это никого серьёзно не волнует.

Гость||

Приличного мужика никак не найду для зачатия. Что делать? Одни недоумки вокруг.

Гость||

Гость писал(а):

> Приличного мужика никак не найду для зачатия. Что делать? Одни недоумки

> вокруг.

Ты приличный мужик? Давай начинай работать. Я тоже могу тебе помочь, если желающих женщин будет слишком много.

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Имя: Гость
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