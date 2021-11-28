В области увеличился средний возраст женщин, впервые ставших мамами

Пензастат обнародовал статистику, посвященную Дню матери, который отмечается в воскресенье, 28 ноября.
Специалисты подсчитали, что в области в 2020 году увеличился средний возраст женщин, впервые ставших матерями. Он составил 28 с половиной лет.
В 2020-м в первый раз родили 3 796 жительниц региона, возраст 276 женщин был более 40 лет. Врачи приняли 118 двоен и 3 тройни. 1 974 малыша стали в семьях третьими и последующими детьми, это 20,5% от общего количества новорожденных.
«За январь - сентябрь 2021 года в области родилось 7 046 детей, из них 109 двоен и 4 тройни. Впервые мамами стали 2 714 женщин», - добавили в Пензастате.
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Не понимаю зачем сейчас рожать девкам? Без детей работа, карьера, доступ к разным няшкам: путешествиям, айфонам, тачкам, а с детьми только бедность если родители конечно не возьмут большую часть проблем на себя