В области увеличился средний возраст женщин, впервые ставших мамами

28.11.2021 | 09:58

Пензастат обнародовал статистику, посвященную Дню матери, который отмечается в воскресенье, 28 ноября.

Специалисты подсчитали, что в области в 2020 году увеличился средний возраст женщин, впервые ставших матерями. Он составил 28 с половиной лет.

В 2020-м в первый раз родили 3 796 жительниц региона, возраст 276 женщин был более 40 лет. Врачи приняли 118 двоен и 3 тройни. 1 974 малыша стали в семьях третьими и последующими детьми, это 20,5% от общего количества новорожденных.

«За январь - сентябрь 2021 года в области родилось 7 046 детей, из них 109 двоен и 4 тройни. Впервые мамами стали 2 714 женщин», - добавили в Пензастате.