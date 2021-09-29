Общество

Большинство новых случаев COVID-19 зарегистрировано в районах области

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В среду, 29 сентября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области. Всего выявили 246 инфицированных.

Большинство новых пациентов - жители районов Сурского края.

В Пензе за минувшие сутки подтвердили 94 случая, в Кузнецком районе - 49, в Пензенском - 33, в Городищенском - 20, в Башмаковском - 18, в Неверкинском - 11.

Менее 10 заразившихся выявили в Бессоновском (7) районе, ЗАТО Заречный (7), Каменском, Никольском (по 3) и Спасском (2) районах.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 70 339.

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Гость||

Выборы надо было проводить в течение недели , еще не то было бы.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,хорошо хоть в РПЦ отпевают инфекционных на улице и не заносят в храм.

Сегодня умерших ещё больше! Нужно что-то делать!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе за минувшие сутки подтвердили 94 случая, в Кузнецком районе - 49, в Пензенском - 33, в Городищенском - 20, в Башмаковском - 18, в Неверкинском - 11.

Менее 10 заразившихся выявили в Бессоновском (7) районе, ЗАТО Заречный (7), Каменском, Никольском (по 3) и Спасском (2) районах.

Может врачебная ошибка? Или что же такое особенное люди с собой делают что бы заболеть такой пустяковиной? Пустяк этот лечится на раз - аспирином или ципрофлоксацином. Один день и человек здоров. Нас водят за нос.

Гость||

Если министр обороны в армии не служил, то врачем может быть каждый кто надел белый халат.

Имя: Гость
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