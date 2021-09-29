Большинство новых случаев COVID-19 зарегистрировано в районах области

29.09.2021 | 13:11

В среду, 29 сентября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области. Всего выявили 246 инфицированных.

Большинство новых пациентов - жители районов Сурского края.

В Пензе за минувшие сутки подтвердили 94 случая, в Кузнецком районе - 49, в Пензенском - 33, в Городищенском - 20, в Башмаковском - 18, в Неверкинском - 11.

Менее 10 заразившихся выявили в Бессоновском (7) районе, ЗАТО Заречный (7), Каменском, Никольском (по 3) и Спасском (2) районах.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 70 339.