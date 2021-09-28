Общество

Пензенская область получит более 700 млн на строительство школ

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Пензенская область в течение двух лет получит 705 млн 173 тыс. 800 рублей на строительство школ. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 24 сентября.

В 2022 году в регион направят 192 млн 377 тыс. 400 рублей, в 2023-м - 512 млн 796 тыс. 400.

Субсидии из федерального бюджета получат 34 субъекта РФ. Им в общей сложности выделят свыше 74 млрд рублей.

«Все регионы подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», - сообщается в пояснительной записке к документу, размещенному на официальном сайте Правительства РФ.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область в течение двух лет получит 705 млн 173 тыс. 800 рублей на строительство школ.
Если во множественном числе, то сколько школ можно построить на 700 лямов?

Гость||

Не более 2 школ с нуля на 700 млн

Имя: Гость
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