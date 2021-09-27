В Кузнецке возникла сложная ситуация с подачей отопления в дома

27.09.2021 | 16:40

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский назвал ситуацию с подачей отопления в городе сложной. Ее обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 27 сентября.

В данный момент ресурс поступает во все социальные учреждения и некоторые дома. На минувшей неделе в городе случилось 35 порывов, пока устранены 11. Работы продолжаются. Всего задействовано три бригады, однако они не полностью укомплектованы, поскольку специалисты болеют.

«При 70-80% износе сетей будут вопросы. То, что делается, это делается не просто максимум, а сверхмаксимум. Перед людьми, которые в этих условиях работают, шляпу снимать надо при встрече», - высказался градоначальник.

Он добавил, что отопление обязательно появится во всех домах Кузнецка. Пока ресурс получает около 90% жилого фонда.