В Кузнецке возникла сложная ситуация с подачей отопления в дома

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский назвал ситуацию с подачей отопления в городе сложной. Ее обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 27 сентября.
В данный момент ресурс поступает во все социальные учреждения и некоторые дома. На минувшей неделе в городе случилось 35 порывов, пока устранены 11. Работы продолжаются. Всего задействовано три бригады, однако они не полностью укомплектованы, поскольку специалисты болеют.
«При 70-80% износе сетей будут вопросы. То, что делается, это делается не просто максимум, а сверхмаксимум. Перед людьми, которые в этих условиях работают, шляпу снимать надо при встрече», - высказался градоначальник.
Он добавил, что отопление обязательно появится во всех домах Кузнецка. Пока ресурс получает около 90% жилого фонда.
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